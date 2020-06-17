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    Sosa, Alanyaspor maçında da yok

    Sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçta da forma giyemeyen Sosa'nın, Alanyaspor mücadelesinde de oynayamayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 13:45
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    Sosa, Alanyaspor maçında da yok

    Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber geldi.

    Sakatlığı sebebiyle Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Arjantinli yıldızın, Alanyaspor mücadelesinde de sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi.

    ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA

    Sosa'nın bir sonraki haftada oynayacak olan Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.

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