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Sosa, Alanyaspor maçında da yok

Sosa, Alanyaspor maçında da yok

Sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçta da forma giyemeyen Sosa'nın, Alanyaspor mücadelesinde de oynayamayacağı öğrenildi.