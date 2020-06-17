- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Sosa, Alanyaspor maçında da yok
Sosa, Alanyaspor maçında da yok
Sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçta da forma giyemeyen Sosa'nın, Alanyaspor mücadelesinde de oynayamayacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 13:45
Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Arjantinli yıldızın, Alanyaspor mücadelesinde de sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi.
ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA
Sosa'nın bir sonraki haftada oynayacak olan Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.