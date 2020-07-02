Sosa: Biz bu ligin en iyi takımıyız

Sosa: Biz bu ligin en iyi takımıyız

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, kritik Galatasaray maçı öncesi takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı.

Pazar günkü Galatasaray mücadelesine final gözüyle bakan Trabzonspor'da, Başkan Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından kaptan Jose Sosa devreye girdi.

Takım içindeki motivasyonu üst düzeye çıkartmak için arkadaşlarıyla konuşan Arjantinli maestro, "Bir an önce toparlanmalıyız. Galatasaray maçı bizim için büyük bir fırsat." dedi.

Taraftaran kendilerine çok inandığını fakat özellikle Ankaragücü maçındaki futbolun herkesi üzdüğünü belirten Sosa'nın, "Ligde tüm maçlarda galip gelmeliyiz. Zirve ile aramızda sadece 2 puan fark var. Başakşehir mutlaka takılacaktır. Biz kazanalım yeter." sözleriyle konsantrasyonu yükselttiği öğrenildi.

"BURALARA KOLAY GELMEDİK"

Üste üste gelen puan kayıplarını da geride bırakmaları gerektiğini söyleyen 35 yaşındaki kaptan, "Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarını unutun. Buralara kolay gelmedik. Biz ligin en iyi takımıyız. Bunu tekrar herkese göstermek için önümüzde büyük bir fırsat var." ifadelerini kullandı.