Sosa, Fenerbahçe maçında oynayacak

Göztepe maçında riske edilmeyen Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahada olacağı öğrenildi.

Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi en büyük soru işareti Arjantinli yıldız Jose Sosa’ydı.

Adalesindeki sakatlık nedeniyle ağrıları artan ve son 3 idmanda takımdan ayrı çalışan kaptan, her şeye rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamış ve İzmir’e gitmişti.

Sosa’nın son durumuna maçtan önce bakıldı ve riske edilmemesine karar verilmişti.

F.BAHÇE MAÇINA SAKLANDI

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in tecrübeli oyuncuyu salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesine sakladığı öğrenildi.

Tangocu, bir aksilik olmazsa İstanbul deplasmanında sahadaki yerini alacak.