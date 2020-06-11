Sosa, Göztepe ve F.Bahçe maçlarında yok

Trabzonspor'un arka arkaya oynayacağı Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında Jose Sosa'nın forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig’de uzun zaman sonra şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’a kötü haber…

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Jose Sosa, dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı. Bu durum karşısında önlem kararı alan bordo-mavililerin hazırlık planı ortaya çıktı.

TRABZON, SOSA'YI RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

İki gündür idmanlara katılamayan 34 yaşındaki oyuncunun arka adalesindeki sertleşmeden dolayı iki maç dinlendirileceği öğrenildi. Fırtına, duruma uzun vadeli bakarak şampiyonluk için her hamlesini ince eleyip sık dokuyor.

Acele adımlar atmak istemeyen Karadeniz temsilcisi; Jose Sosa’yı ligin kalan maçlarında oynatabilmek için 2 müsabakadan feragat ederek, yıldızıyla birlikte şampiyonluğa uzanmanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor, bu hafta sonu Göztepe deplasmanına çıkarken; dönüşünde de Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Fırtına'nın bu iki kritik karşılaşmada Jose Sosa’dan yoksun kalacağı öğrenildi. Öte yandan Sosa'nın Fenerbahçe müsabakasında kadroda olsa bile sakatlık tehlikesi nedeniyle süre almasına zor gözüyle bakılıyor.

Arjantinli yıldızın gelecek hafta oynanacak Alanyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor.