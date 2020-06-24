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Sosa sahalara dönüyor
Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Jose Sosa, şans verilmesi halinde Ankaragücü maçında forma giyebilecek.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 11:04
Trabzonspor'da Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa'dan iyi haber geldi.
Sakatlıktan kurtulan Arjantinli yıldız, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
35 yaşındaki futbolcu, şans verilmesi halinde Ankaragücü mücadelesinde forma giyebilecek.