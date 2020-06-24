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    Sosa sahalara dönüyor

    Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Jose Sosa, şans verilmesi halinde Ankaragücü maçında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 11:04
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    Sosa sahalara dönüyor #1

    Trabzonspor'da Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa'dan iyi haber geldi.

    Sakatlıktan kurtulan Arjantinli yıldız, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

    35 yaşındaki futbolcu, şans verilmesi halinde Ankaragücü mücadelesinde forma giyebilecek.

    Sosa sahalara dönüyor #2

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