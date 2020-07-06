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    Sosa, Türkiye'deki en iyi ikinci dönemini geçiriyor

    2015-2016 sezonunda 9 gol 14 asistle oynayan Jose Sosa, bu sezon bitime 4 hafta kala 9 gol 11 asistlik istatistiğe ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 12:06
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    Sosa, Türkiye'deki en iyi ikinci dönemini geçiriyor #1

    Galatasaray karşısında bordo-mavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

    Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7., toplamda ise 9. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla da yaşamış ve 7 gole (toplamda 9 gol 14 asist) ulaşmıştı.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Trabzonspor'da hem kaptanlık yapan hem de saha içi liderliği üstlenen Sosa, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

    Arjantinli'nin kontratı sezon sonunda bitiyor.

    Sosa, Türkiye'deki en iyi ikinci dönemini geçiriyor #2

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