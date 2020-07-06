Sosa, Türkiye'deki en iyi ikinci dönemini geçiriyor

2015-2016 sezonunda 9 gol 14 asistle oynayan Jose Sosa, bu sezon bitime 4 hafta kala 9 gol 11 asistlik istatistiğe ulaştı.

Galatasaray karşısında bordo-mavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7., toplamda ise 9. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla da yaşamış ve 7 gole (toplamda 9 gol 14 asist) ulaşmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Trabzonspor'da hem kaptanlık yapan hem de saha içi liderliği üstlenen Sosa, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

Arjantinli'nin kontratı sezon sonunda bitiyor.