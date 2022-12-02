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    Sosyal medyada Japon taraftarlara tepki

    Sosyal medyada Japon taraftarlara tepki

    Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkarak büyük bir başarıya imza atan Japonya'nın taraftarları da her maç sonrası tribünleri temizleyerek gündem olmaya devam ediyor.
    • 02.12.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:24
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    2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya gibi ülkelerin olduğu gruptan lider çıkma başarısı gösteren Japonya'nın taraftarları da Katar'a renk katıyor.

    Ülkelerinin İspanya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından tribünleri temizleme rutinini yapan Japon futbolseverlerin temizlik yaparken birbirlerini fotoğraflaması ise sosyal medyada tepki çekti.

    Japonlar sosyal medyayı ikiye böldü

    Bazı kullanıcılar "Bu kadar kirletmeseniz, maç sonu temizlemek zorunda kalmazsınız.", "Temizliğe düşkünseniz poşetle gezin, kirletmeyin. İşiniz gücünüz şov." bazıları ise "Kutlamayı bırakıp tribünleri temizlemek harika. Biz de böyle olabilsek keşke." yorumunda bulundu.

    Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafta bir Japon futbolseverin temizlik yapan arkadaşlarını fotoğraflaması dikkat çekti.

    Bilindiği üzere Japon taraftarlar her Dünya Kupası'nda tribünleri temizlediği için övgü alıyor.

    Sosyal medyada Japon taraftarlara tepki #1

    Sosyal medyada Japon taraftarlara tepki #2

    Sosyal medyada Japon taraftarlara tepki #3


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