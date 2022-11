Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası; resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Bugün 10 Kasım... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde spor camiası da her sene olduğu gibi resmi hesapları aracılığıyla Atatürk'ü andı.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'den yapılan açıklamada ise, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Millet egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak güzel yarınlarımızın temellerini atmasının yanı sıra, fikirleri ve yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir lider olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha güçlü bir Türkiye için en kıymetli yol göstericimiz olmaya devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak; Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözleriyle nitelendirdiği çağdaş sporcuları yetiştirmek, Türk futbolunu geliştirmek, yaygınlık kazandırmak ve uluslararası düzeyde rekabet edecek bir futbol yapısı oluşturma çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ederek; aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüplerimizin anma mesajları ise şu şekilde:

Fenerbahçe

"Senden ayrı geçen 84. yılda eşsiz sevginle yaşıyoruz, sonsuz özlemle anıyoruz... Senden aldık! İnadı... Azmi.. Cesareti. Nezaketi... senden aldık. Maviyi... Çınarı... selviyi... Toprağı sevmeyi... Toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık. Öyle güzel severdin ki çocukları, "Çocuk" diye seslenirdin sevdiklerine. Çocuk olabilmenin değerini senden aldık. Genç olduk, "Birinci vazifemizi" senden aldık. En zor zamanda bile dünyaya meydan okuma cüretini senden aldık. Bilimin hakikatini... Sanatın değerini... Sporun, sporcunun kıymetini... En güzel eserin, eğitilmiş nesiller olduğu nasihatini senden aldık. Bugün, Eşitliğin yanında Milyonlarla omuz omuza Haksızlığın karşısında Sözlerimizin arkasında Umutla, dimdik durabiliyorsak eğer... "Biz bu duruşu... senden aldık"





Galatasaray

"Bugün 10 Kasım. Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. Yılında bir aradayız. O'nu saygı ve rahmetle anıyoruz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bugün anmıyoruz sevgili arkadaşlar. O'nun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktararak, O'nu yaşatarak, her zaman anıyoruz. Türk olmayan takımları yenme hedefiyle her spor branşında en iyisi olmak için çalışarak anıyoruz. En zor anlarda bile vazgeçmeyerek, inanarak, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşarak anıyoruz. Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet'in yüzü olarak, O'nu yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."





Beşiktaş

"Cumhuriyetimizin 100. yıla, Camiamızın 120. yıla ulaşmasını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde kimsenin hayal dahi edemediği Cumhuriyet ülküsüne borçluyuz. Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz... 10 Kasım'ın verdiği hüznü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine ve hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz. Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle minnetle anıyoruz."





Trabzonspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."