Spor kulüplerinden 29 Ekim'e özel paylaşım

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle spor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümünde, yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bütün ülkede Cumhuriyet'in 99. yılı coşku ve heyecanla kutlanıyor. Bu kutlamaya spor kulüpleri de katıldı.

Kulüplerin 29 ekim paylaşımı

Kulüpler, sosyal medya hesaplarından özel içerikler üreterek paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar;



