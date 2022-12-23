Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine tesis istisnası

Spor kulüplerinin borçlanma sınırlandırmasına bazı muafiyetler getirildi. Buna göre spor tesisi satın alınması, bunun için taşınmaz satın alınması gibi borçlanmalar sınırlamadan muaf tutulacak.

Spor kulüpleri ve AŞ'lerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Spor kulüpleri ve spor AŞ'ler bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde 10'u kadar borçlanabilecek. 2/3 çoğunluk ile ek bütçe yaratarak bu borçlanma sınırı yüzde 50'ye kadar yükseltilebilecek.

Önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde 10'u kadar borçlanabilecekler

Yönetmeliğe göre, spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, kanundaki sınırlamalardan muaf tutulacak.

Yönetmelik değişikliği bütün takımları ilgilendirse de en çok Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkileyecek. İki kulüp, altyapı ve A Takım tesislerini taşımak için çalışma yapıyor.

Yönetmeliğe göre; Spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, yönetim kurulu üyelerine doğrudan borç veremeyecek veya bu kişiler lehine borçlarını devralamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ek madde

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı kötüye kullanımı engellemek için de yönetmeliğe bir madde koydu.

Buna göre; eğer muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediği veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığı tespit edilirse ilgililer hakkında 7405 sayılı kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

7405 sayılı kanun, spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerine çeşitli hapis ve idari para cezalarını öngörüyor.