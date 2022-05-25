Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor - Bandırmaspor maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de yer alan takımlar, Süper Lig'e çıkmak ve güçlü takımlarla boy göstermek istiyor.

Bunun için çabalayan takımlardan BB Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor - Bandırmaspor, Süper Lig yolunda..

Bu takımların oynacağı play-off'u merak eden vatandaşlar ise karşılaşmaların detaylarını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda, "Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin ilk maçları yarın oynanacak.Yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Günün bir diğer yarı final maçında ise Eyüpspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 21.00'deki karşılaşma Eyüp Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev alacak. Her iki karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Play-off yarı finalde rövanş maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.