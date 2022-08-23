Stambouli: Türkiye'de saha dışında da savaşmak lazım

Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldukları maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

"Türkiye'de kariyerimde yaşamadığım şeyleri yaşıyorum"

Stambouli maçın sonuna kadar vazgeçmeden çabaladıklarını belirtti ve Türkiye'de kariyerinde yaşamadığı şeyleri yaşadığını söyleyerek "Bugün öncelikle Adana Demirspor'un nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Pes etmedik, vazgeçmedik geri de gelmek istedik ama bu şekilde sonuçlandı. Türkiye'de kariyerimde yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Bundan sonra yapmamız gereken saha dışında da güçlü olmamız gerekiyor. Bu şekilde iyi bir sezon geçirecektir Adana Demirspor." açıklamasını yaptı.





"Onlar için savaşmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim"

Taraftarlarına da seslenen Stambouli, "Adana Demirspor taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Giresun'da bizimle beraberlerdi, bugün de tam kapasite doldurmuşlardı bize ait olan bölümü. Onlar için savaşmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim." diyerek açıklamalarını tamamladı.



