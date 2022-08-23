Petrol
97.21
0.76%
Euro
18.0148
0.20%
Dolar
18.1251
0.33%
Altın
1.013
0.56%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
391.731
1.95%
BTXN Coin
5.51
0.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Stambouli: Türkiye'de saha dışında da savaşmak lazım

    Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldukları maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
    • 23.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stambouli: Türkiye'de saha dışında da savaşmak lazım

    Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

    "Türkiye'de kariyerimde yaşamadığım şeyleri yaşıyorum"

    Stambouli maçın sonuna kadar vazgeçmeden çabaladıklarını belirtti ve Türkiye'de kariyerinde yaşamadığı şeyleri yaşadığını söyleyerek "Bugün öncelikle Adana Demirspor'un nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Pes etmedik, vazgeçmedik geri de gelmek istedik ama bu şekilde sonuçlandı. Türkiye'de kariyerimde yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Bundan sonra yapmamız gereken saha dışında da güçlü olmamız gerekiyor. Bu şekilde iyi bir sezon geçirecektir Adana Demirspor." açıklamasını yaptı.

    Stambouli: Türkiye de saha dışında da savaşmak lazım #1

    "Onlar için savaşmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim"

    Taraftarlarına da seslenen Stambouli, "Adana Demirspor taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Giresun'da bizimle beraberlerdi, bugün de tam kapasite doldurmuşlardı bize ait olan bölümü. Onlar için savaşmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim." diyerek açıklamalarını tamamladı.

    Stambouli: Türkiye de saha dışında da savaşmak lazım #2


    İlginizi Çekebilir

    Okunan kitapları liste yapmak okurları motive ediyor
    Kitap

    Okunan kitapları liste yapmak okurları motive ediyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı

    Görüş Bildir