Stanimir Stoilov, Göztepe'nin başında tarihe geçecek

2023-2024'te Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekiple ligde ve kupada 85 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 148 gol atıp, kalesinde 78 gol gördü.

EN FAZLA GÖREV YAPAN İKİNCİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Takımının başında Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 55. maçına çıkacak Stoilov, Tamer Tuna'yı geçerek Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla görev yapan ikinci teknik direktörü olacak.

Göztepe'de 1961-1962'den 1970-1971 sezonuna kadar aralıksız görev yapan Adnan Süvari, 1974-1975'te de 1 sezon çalıştıktan sonra 1981-1982'de 4 maça çıkarak 350 maçta görev yapmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de en fazla görev yapan isimler içindeki Tamer Tuna 54, Ruhi Karaduman 52 ve İlhan Palut ise 41 müsabakada görev aldı.

EN YÜKSEK GALİBİYET ORANI STOILOV'DA

İzmir temsilcisinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan 5 teknik direktör içinde Stoilov, yüzde 42,6'lık galibiyet oranıyla en başarılı isim konumunda bulunuyor.

Stoilov'u yüzde 37,1'le Adnan Süvari, yüzde 33,3'le Tamer Tuna izliyor.

"PEK ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Stanimir Stoilov, AA muhabirine bir kulüp için istikrarın her zaman değerli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Pek çok şeyi değiştirebilir, her detayı kendi anlayışınıza göre şekillendirebilirsiniz. Adnan Süvari'nin ismi ve fotoğrafı müzemizde her zaman en üst noktada yer almalıdır. Göztepe'ye gelen her yeni teknik direktörün hedefi oraya ulaşmak, onun yaptıklarını yakalamak ve hatta daha iyisini başarmak olmalıdır.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"

Göztepe'de görev yaptığı dönemde oynadıkları her maçtan keyif aldığını kaydeden Stoilov, "İlk geldiğimizde öncelikli hedefimiz Süper Lig’e yükselmekti. Bunu başardık. Şimdi ise hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu yolculuk bir anda değil, adım adım ilerliyor." dedi.

"TIPKI GÖZTEPE TARAFTARININ YAPTIĞI GİBİ"

Stoilov, bir futbol kulübü için taraftarının takımını desteklemesinin, stada gelmesinin ve her koşulda yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Tıpkı Göztepe taraftarının yaptığı gibi. Bu destek, kulüpteki herkesin insanları mutlu etmek için her gün daha fazla çalışmasını sağlıyor." diye konuştu.