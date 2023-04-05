Stefano Denswil: Ligde yarıştan uzak kalmış durumdayız Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da Stefano Denswil, maç hakkında yaptığı açıklamalarda, "Kupayı Avrupa için hedef olarak görüyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olamadı." dedi.

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Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Stefano Denswil, kupaya veda ettikleri maç hakkında konuştu.

"İlk yarı agresif bir takımımız vardı"

Stefano Denswil, "Maç başlangıcından agresiftik. İlk yarı agresif bir takımımız vardı. İkinci yarıda analiz etmemiz gereken bu durum. İkinci yarı, ilk yarıdakinin tam tersiydi. Bütün Trabzonsporlular'dan özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Ligde yarıştan uzak kalmış durumdayız"

Ayrıca Denswil, "Avrupa'ya gitmek için kupa en kısa yoldu. Ligde yarıştan uzak kalmış durumdayız. Kupayı Avrupa için hedef olarak görüyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olamadı. Çok üzgünüz, özür diliyoruz." dedi.