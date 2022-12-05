Sterling'in evine silahlı saldırgan girdi: Londra'ya döndü

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling'in evine silahlı saldırgan girmesinin ardından Sterling, Katar'dan ayrılarak Londra'ya döndü.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu Raheem Sterling'in Londra'daki evine silahlı saldırganın girdiği öğrenildi.

Olay esnasında ailesi evdeydi

Sterling, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

"Futbol bazen en önemli şey değildir"

Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.

Ben White'ın ardından Sterling de İngiltere'ye döndü

AA'nın haberine göre İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.