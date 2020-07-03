Dolar
6.8561
0.0481%
Euro
7.6973
-0.0817%
Altın
1776.15
0.0456%
Borsa
116706.14
-0.1724%
G. Altın
391.338
0.001%
Bitcoin
62427.72
-0.4778%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Stuttgart, Kruse'ye talip oldu

    Fenerbahçe'den ödemelerini alamadığını iddia ederek sözleşmesini fesheden Max Kruse'ye, Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 14:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Stuttgart, Kruse'ye talip oldu #1

    Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Kruse'ye, bir Alman ekibinin talip olduğu öğrenildi.

    STUTTGART İSTİYOR

    Türkiye'de forma giydiği dönemde sık sık ülkesine dönmek istediğini dile getiren Alman futbolcu ile Bundesliga'ya yükselen Stuttgart'ın ilgilendiği belirtildi.

    Stuttgart, Kruse'ye talip oldu #2

    Görüş Bildir