Stuttgart, Kruse'ye talip oldu

Stuttgart, Kruse'ye talip oldu

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Fenerbahçe'den ödemelerini alamadığını iddia ederek sözleşmesini fesheden Max Kruse'ye, Alman ekibi Stuttgart'ın ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Kruse'ye, bir Alman ekibinin talip olduğu öğrenildi.

STUTTGART İSTİYOR

Türkiye'de forma giydiği dönemde sık sık ülkesine dönmek istediğini dile getiren Alman futbolcu ile Bundesliga'ya yükselen Stuttgart'ın ilgilendiği belirtildi.