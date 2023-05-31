Süleyman Hurma: Pirlo ile devam etmek istedik ama çok teklif vardı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bizim takımın kadro kalitesi, her şey vasat gitseydi bile 5. olacak seviyedeydi. Biraz üstüne koyabilseydik ilk 3'te olabilirdik" sözleriyle bu sezonki performanslarından memnun olmadığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımın bu sezonki performansından memnun olmadığını ve kulübe yakışan yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını söyledi.

Takımının kadro kalitesinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, açıklamalarda bulundu.

"Biz beklediğimiz yerden çok uzaktayız. Bizim takımın kadro kalitesi, her şey vasat gitseydi bile 5. olacak seviyedeydi." diyen Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Biraz üstüne koyabilseydik ilk 3'te olabilirdik. Ancak bir sürü sebepten dolayı şu andaki sıraya razı olmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarımızdan alacağımız sonuçlara göre belki 7. ya da 8. gibi bir netice elde edebiliriz. Ama sezon başında koyduğumuz hedefin maalesef gerisindeyiz.

"Pirlo'ya çok teklif vardı"

Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Andrea Pirlo'yla yolların ayrılması hakkında da konuşan Hurma, şöyle devam etti:

3 maç kala başarı ya da başarısızlıktan dolayı birisini gönderecek bir kulüp değiliz biz. Hocamızı çok seviyoruz. Önümüzdeki sezon da kendisiyle devam etmek istedik. Ancak kendisine ülkemizden ve Avrupa'dan çok teklif var. Bu teklifler de maalesef çalışan insanların motive olmasında sıkıntı oluşturuyor. Biz de kendisine 'Madem önümüzdeki sene çalışamayacağız. Sana da çok fazla teklif geliyor. Bu durum da seni meşgul ediyor. Zaten 3 hafta kaldı. Biz de kendi programımızı yapalım, sen de git transfer görüşmelerini yap.' dedik. Kendisine izin verdik. Aslında hala bizim teknik direktörümüz Pirlo.

Inzaghi sorusuna cevap

Hurma, teknik direktör adayları arasında Flippo Inzaghi'nin isminin geçmesiyle ilgili soruya "Bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bundan önce olduğu gibi kulübümüze yakışan bir teknik direktörle anlaşacağız." yanıtını verdi.