Sumudica: Rizespor'a gitmem büyük talihsizlikti

Gaziantep FK'de önemli başarılar elde ettikten sonra Rizespor'un başına geçen ancak Karadeniz ekibindeki macerası kısa süren teknik direktör Sumudica, birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor gibi takımları çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından önemli noktalar...

Rizespor'a gittiği için pişman olduğunu dile getiren Sumudica, "Rizespor'a gitmek, 13 yıllık teknik direktörlük kariyerimdeki talihsiz hatalarından biri. Ara vermem gerekirken vermedim, sezon ortasında takım almayı kabul ettim. Birkaç sorunu olan, Boldrin ve Remy gibi bazı önemli oyuncuları sakat olan ve neredeyse 20 oyuncusu Kovid olan bir takımı almayı kabul ettim. Bir ilk 11 bile çıkaramadım ve yediğimiz gollerin yüzde 80'i duran toplardan oldu, böyle bir şanssızlık yaşadık, maçların sonlarına doğru da konsantrasyon eksikliği görüldü. Devam etmek istemedim. Beni yönetim göndermedi, onlar yaptığım işten memnunlardı ve devam etmek istediler ancak ben yorgun hissettim, daha fazla konsantrasyonumu sağlayamayacağımı fark ettim ve bıraktım." dedi.

"ÖNCELİĞİM TÜRKİYE'YE DÖNMEK"

Sporx'e verdiği röportajda Türkiye'ye dönmek istediğini belirten deneyimli teknik adam, "Şu anda benim en büyük önceliğim, Türkiye'ye geri dönmek. Daha önce de söylediğim gibi para benim asıl amacım değil, performans, sonuçlar ve yönettiğim kulüpte rahatlıkla çalışmak önceliğim. Gaziantep ve Kayseri'de iyi sonuçlar aldım. İki takımı da yaz aylarında aldım ve felsefeme uygun oyuncuları transfer ettim. Rize'de bu olmadı ancak Rize'de de yaz aylarında göreve gelseydim rahatlıkla ilk 10 içinde sezonu bitirirdik." ifadelerini kullandı.