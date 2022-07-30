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    Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa maçında bir araya gelecek. Peki, Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • 30.07.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 14:18
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    Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

    İlk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor, bu maçı kazanarak bir kupayı daha müzesine koymak istiyor.

    38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor ise taraftarlarını çift kupa ile sevindirmenin planlarını yapıyor.

    Sivasspor'da eksik bulunmazken, Trabzonspor yeni transferleriyle sahada olmaya hazırlanıyor.

    Süper Lig öncesi önemli bir maç olarak gözüken Sivas- Trabzon maçında, iki takım favori olarak öne plana çıkıyor.

    Dev maça saatler kala, Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları da gündemdeki yerini aldı.

    Peki,  Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

    Süper Kupa hangi kanalda yayınlanacak?

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa finali bu akşam oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada düdük Mete Kalkavan'da olacak.

    Trabzonspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Hakan, Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1


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