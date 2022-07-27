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    Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman?

    Trabzonspor ve Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı için artık nefesler tutuldu. Bu iki güçlü takımın oynayacağı maçın detayları ise taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor.
    • 27.07.2022 - 13:19
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    Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman?

    Süper Lig'de uzun yıllar sonra şampiyon olan Trabzonspor, 2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşılaşacak.

    Rakiplerini eleyen ve kupayı kaldıran Sivasspor, yeni sezon öncesi bir kupa daha kaldırmak istiyor.

    38 yıl sonra şampiyon olan ve taraftarlarına bir kupa daha götürmek isteyen Trabzonspor ise son hazırlık maçında yenildi.

    Trabzonspor'un bu maç ne yapacağı merak edilirken, iki takım arasında favori olan ise yine bordo-mavililer..

    Karşılaşmanın heyecanı hem Sivas hem de Trabzon şehrini sarmaya başladı.

    İki kulübün taraftarları, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman?" sorularını araştırıyor.

    Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? İşte yanıtı...

    Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman?

    2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

    Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? #1

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda; Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.


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