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    Süper Lig 15. hafta maç programı

    Süper Lig 15. hafta maç programı

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:13
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    Süper Lig'e 14. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası arası verilmişti.

    Katar'da 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta Arjantin-Fransa finaliyle biten 2022 Dünya Kupası'nın ardından lig yeniden başlıyor.

    Trabzon'da derbi var

    Süper Lig'in 15. haftasına damga vurması beklenen maç ise Trabzon'da oynanacak.

    Lider Fenerbahçe, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

    Trabzonspor

    25 Aralık 2022 Pazar günü Galatasaray, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına gidecek.

    İşte haftanın maç programı

    23 Aralık 2022 Cuma

    20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

    20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

    24 Aralık 2022 Cumartesi

    13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

    16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

    19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

    25 Aralık 2022 Pazar

    13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

    16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor

    16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

    19.00 Galatasaray - İstanbulspor


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