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Süper Lig 15. hafta maç programı
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 10:06
- Güncelleme : 20.12.2022 - 10:13
Süper Lig'e 14. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası arası verilmişti.
Katar'da 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta Arjantin-Fransa finaliyle biten 2022 Dünya Kupası'nın ardından lig yeniden başlıyor.
Trabzon'da derbi var
Süper Lig'in 15. haftasına damga vurması beklenen maç ise Trabzon'da oynanacak.
Lider Fenerbahçe, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
25 Aralık 2022 Pazar günü Galatasaray, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına gidecek.
İşte haftanın maç programı
23 Aralık 2022 Cuma
20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık 2022 Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık 2022 Pazar
13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük
16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor