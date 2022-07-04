Süper Lig 2022-2023 fikstürü belli oldu mu, kura çekimi ne zaman?

Süper Lig 2022-2023 fikstürü belli oldu mu, kura çekimi ne zaman?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürünün ne zaman belli olacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Kura çekiminin ardından, yeni sezon maçları ise duyurulmuş olacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanlı anlara sahne oldu ve Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından sezon sona ererken, takımlar ise çalışmalarına hız kesmeden başladı.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Süper Lig ekipleri, transferleri ise peş peşe açıklamaya devam ediyor.

Hızlı ve heyecanlı bir şampiyonluk yarışı bizi beklerken, yeni sezonun kura çekimi ise merak edilmeye başlandı.

Kura çekimini ve maç vakitlerini merak edenler, "Süper Lig 2022-2023 fikstürü belli oldu mu, kura çekimi ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig 2022-2023 fikstürü belli oldu mu, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı...

Süper Lig 2022-2023 fikstürü belli oldu mu, kura çekimi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi bugün saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.