Süper Lig'in en heyecanlı dönemlerinden birisi olan transfer sezonunun ne zaman biteceği, "Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?" sorusu ile gündeme getirildi.

Süper Lig'in heyecanlı dolu karşılaşmaları verilen aranın ardından, tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlukk yarışının hız kesmediği ligde, mutlu son artık az bir zaman kaldı.

Trabzonspor ve onu anbean takip eden Konyaspor'un şampiyonluk yarışı sürerken, bazı takımlar yeniden yarışa dahil olma derdinde.

Bu takımlar transfer dönemini boş geçmek istemezken, ara transfer döneminin en hızlısı Galatasaray oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş peş peşe transferler yaparken, Fenerbahçe ise bu konuda biraz daha sessiz kaldı.

Takımlarının transfer yapmasını sabırsızlıkla bekleyenler, "Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte yanıtı...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. ‘Ara transfer’ olarak tanımlanan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başladı ve 8 Şubat 2022'de sona erecek.

KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı.

Süper Ligde yer alan kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Belirlenen bu usullerle, yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.