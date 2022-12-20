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SÜPER LİG DERBİSİ! Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG DERBİSİ! Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 22/23 sezonunda 18. haftada karşılacak olan FB-GS maçının detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?