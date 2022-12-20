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- SÜPER LİG DERBİSİ! Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG DERBİSİ! Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig 22/23 sezonunda 18. haftada karşılacak olan FB-GS maçının detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
- 20.12.2022 - 12:09
Süper Lig heyecanı tam gaz devam ediyor.
Süper Lig 2022-2023 sezonunun 18.haftasında sarı lacivertliler, sarı kırmızılıları ağırlayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, tarihte 398. kez yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Böylece ligin ilk devresi de tamamlanacak.
Dev derbi için nefesler tutulurken, maçın detayları da netleşti.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta soruları futbol tutkunlarının gündeminde yerini aldı.
Peki FB-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 08 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Derbi maçı, beIN Sports HD1'den yayınlanacak.