Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala, "Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başkayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki,Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başkayacak?

Tüm hızı ve heyecanıyla devam eden Süper Lig'de ilk yarının bitmesine artık kısa bir süre kaldı..

Zirve yarışı ve şampiyonluk heyecanı ile futbolseverleri ekran başına toplayan Süper Lig, bol gollü karşılaşmalara sahne oluyor.

Lige yeni gelen futbolcular, hakemler ve birbirinden donanımlı takımlar...

Her geçen gün kalitesini artıran Süper Lig'de favori Fenerbahçe olurken, Galatasaray ve Beşiktaş ise yarışa dahil olduğunu gösterdi.

Birbirinden yetenekli futbolcularla şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışan takımlar, gol sıkıntısı çekmemek için transfer yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de takımlara transfer yapma hakkını ise "ikinci" yani ara transfe dönemi veriyor.

Bu kapsamda futbolseverler, "Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başkayacak?" sorusunu da gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başkayacak? İşte yanıtı...

Süper Lig ikinci transfer dönemi ne zaman başkayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.