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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig birinci hafta maçları belli oldu mu?
- 01.08.2022 - 15:40
2022-2023 Süper Lig heyecanı artık başlıyor...
Yeni takımlar, yeni futbolcular ve hakemlerle birlikte Süper Lig, yine nefes kesen anlara sahne olacak.
Şampiyonluk yarışının son ana kadar hız kesmeyeceği Süper Lig'de, tüm takımlar oldukça iddialı.
Bu kapsamda yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürmek için sahada ter dökecek.
Hakemlerin gündemde olmadığı bir lig istenirken, yeni hocalar ve transferlerin performansı ise gündemde olacak.
Bu heyecan dolu ligin ne zaman başlayacağı ve ilk açılış maçı ise haliyle merak konusu oldu.
Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig birinci hafta maçları belli oldu mu?
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig birinci hafta maçları belli oldu mu?
5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’de ligin açılış maçı aynı gün Trabzonspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Karşılaşma 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.
Süper Lig’de ilk haftanın maç programı ise şöyle;
5 Ağustos 2022 Cuma
İstanbulspor Trabzonspor saat 21.00
6 Ağustos 2022 Cumartesi Sivasspor Gaziantep saat 19.15
Beşiktaş Kayserispor saat 21.45
7 Ağustos 2022 Pazar
F. Karagümrük – Alanyaspor saat 19.15
Giresunspor – Adana Demirspor saat 19.15
Antalyaspor – Galatasaray saat 21.45
8 Ağustos 2022 Pazartesi
Başakşehir – Kasımpaşa saat 19.15
Fenerbahçe – Ümraniye saat 21.45
Ankaragücü – Konyaspor saat 21.45