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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig birinci hafta maçları belli oldu mu?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig birinci hafta maçları belli oldu mu?

Futbolseverler için en büyük heyecanlardan birisi olan Süper Lig, yeni sezonda da keyifli anlar yaşatacak. Yeni takımlar ve yeni futbolcularla başlayacak olan lig için nefesler tutuldu.