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Süper Lig ne zaman sona erecek?
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 11:31
Trabzonspor'un liderliği göğüslediği Süper Lig'de sezon sonu için artık günler sayılmaya başladı.
Üç büyüklerin geride kaldığı şampiyonluk yarışında en büyük rakibi Konya'ya fark eden Trabzonspor, ligin sona ermesini sabırsızlıkla bekliyor.
Galatasaray bir türlü istediği çıkışı yakalayamazken, Fenerbahçe ise peş peşe galibiyetler almaya başladı.
Beşiktaş'ta istenileni veremeyen Önder Karaveli ile yollar ayrılırken, gelecek sezon için planlamalar yapılmaya başlandı.
Lig bu gelişmelerle ilerlerken, "Süper Lig ne zaman, hangi gün sona erecek?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün sona erecek? İşte yanıtı...
SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
Süper Lig'de 30. haftada oynanan 10 maçta toplam 32 gol atıldı. 7 ev sahibi, 2 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada tek beraberlik yaşandı.