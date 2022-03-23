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Süper Lig ne zaman sona erecek?

Süper Lig ne zaman sona erecek?

Süper Lig'in ne zaman sona ereceği ve özellikle kimin şampiyon olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün sona erecek?