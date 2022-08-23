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- Süper Lig nefesleri kesti! İşte 3. haftanın tüm sonuçları..
Süper Lig nefesleri kesti! İşte 3. haftanın tüm sonuçları..
- 23.08.2022 - 10:34
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu.bol gollü maçların oynandığı haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.
3. hafta maçlarında toplam 31 gol atıldı.3. hafta sonunda henüz puan alamayan dört takım bulunuyor.Hatayspor, Fatih Karagümrük,Kasımpaşa ve İstanbulspor henüz Süper Lig'de puanla tanışamadı.
3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 7 puanlı 4 takım ilk dört sırada yer aldı.Fenerbahçe, Başakşehir,Beşiktaş ve Gaziantep FK ligin ilk dörtlüsünü oluşturdu.Fenerbahçe averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray'ın yine Gomis'in son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı aldığı haftada son sampiyon Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a şok bir skorla yenildi.Beşiktaş ve Fenerbahçe ise evlerinde oynadıkları maçları kazanmayı bildi.
İşte Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. haftanın tüm sonuçları.
Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
Giresunspor 1-0 Kasımpaşa
Hatayspor 1-2 Gaziantep FK
Antalyaspor 5-2 Trabzonspor
Başakşehir 2-0 Kayserispor
Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
Sivasspor 1-1 Alanyaspor
İstanbuspor 0-4 Konyaspor
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor