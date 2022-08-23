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    Süper Lig nefesleri kesti! İşte 3. haftanın tüm sonuçları..

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 3. haftası bol gollü maçlara sahne oldu.İşte 3. haftanın tüm sonuçları..
    • 23.08.2022 - 10:34
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    Süper Lig nefesleri kesti! İşte 3. haftanın tüm sonuçları..

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu.bol gollü maçların oynandığı haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

    3. hafta maçlarında toplam 31 gol atıldı.3. hafta sonunda henüz puan alamayan dört takım bulunuyor.Hatayspor, Fatih Karagümrük,Kasımpaşa ve İstanbulspor henüz Süper Lig'de puanla tanışamadı.

    3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 7 puanlı 4 takım ilk dört sırada yer aldı.Fenerbahçe, Başakşehir,Beşiktaş ve Gaziantep FK ligin ilk dörtlüsünü oluşturdu.Fenerbahçe averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.

    Galatasaray'ın yine Gomis'in son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı aldığı haftada son sampiyon Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a şok bir skorla yenildi.Beşiktaş ve Fenerbahçe ise evlerinde oynadıkları maçları kazanmayı bildi.

    Süper Lig nefesleri kesti! İşte 3. haftanın tüm sonuçları.. #1

    İşte Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. haftanın tüm sonuçları.

    Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

    Giresunspor 1-0 Kasımpaşa

    Hatayspor 1-2 Gaziantep FK

    Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

    Başakşehir 2-0 Kayserispor

    Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

    Sivasspor 1-1 Alanyaspor

    İstanbuspor 0-4 Konyaspor

    Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor


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