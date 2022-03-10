Süper Lig nereden ve nasıl izlenecek 2022-2023?

Süper Lig nereden ve nasıl izlenecek 2022-2023?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan naklen yayın ihalesinde en yüksek teklifi veren Digiturk (beIN Sports) ile anlaşma imzalanamadı. Peki, Süper Lig nereden ve nasıl izlenecek 2022-2023?

Süper Lig maçları çok uzun bir süredir beIN Sports ekranlarında yayınlanarak, futbolseverlere ulaşıyor.

Futbolseverler belli bir ücret karşılığında abone oldukları beIN SPORTS ekranlarından maçları ve sonrasında yer alan özetlerine ulaşabiliyor.

Ancak 2022-2023 yılı için işler biraz karışacak gibi duruyor çünkü Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports anlaşma sağlayamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan naklen yayın ihalesinde en yüksek teklifleri veren Digiturk (beIN Sports) tanınan sürede sözleşmeye imza atmadı ve naklen yayınların sahibi henüz belli olamadı.

Bunun üzerine futbolseverleri bir telaş ve kafa karışıklığı alırken, maçların nereden yayınlanacağı gündeme geldi.

Sporseverler alıştıkları düzenin bozulmasından ve bu belirsizlikten mutlu değil ve bu yüzden kısa süre içerisinde yayın ihalesinin sonuçlanmasını istiyor.

Peki, Süper Lig nereden ve nasıl izlenecek 2022-2023? İşte detaylar...

SÜPER LİG NEREDEN VE NASIL İZLENECEK?

İhalede 7 pakete en yüksek teklifi veren Digiturk, en değerli görülen paket 1A'nın ihale dışında tutulması nedeniyle teklif vermesine rağmen diğer paketleri imzalamadı.

TFF, en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group ile iki pakete en yüksek öneride bulunan TRT'yi görüşmeye davet etti.

Bu iki firma, 7 gün içinde en yüksek öneride bulundukları paketler için imzayı atarsa yeni yayıncı ya da yayıncılar olacak.

Ancak Süper Lig TV kurulursa bunun sahibi Kulüpler Birliği olacak. Tek bir digital platformda değil tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılar, futbolseverlere maçları ulaştırabilecek. Süper Lig maçları için ücret ödeyen platformlar, istediği maçı yayınlayabilecek.