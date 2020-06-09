Süper Lig, TFF 1. Lig ve kupa maçlarında değişiklik

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF yönetim kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat"ta kulüpler ve ilgili kurumlardan gelen önerileri de değerlendirerek, değişiklik yapılmasına karar verdi.