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    Süper Lig'de 12'nci hafta hakemleri

    Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Geçtiğimiz haftanın olay hakemi Ali Palabıyık bu hafta kızağa çekildi.
    • 26.10.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:33
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    Süper Lig'de 12'nci hafta hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.

    Süper Lig de 12 nci hafta hakemleri #1

    Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

    28 Ekim Cuma

    20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray : Bahattin Şimşek

    29 Ekim Cumartesi

    14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

    20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

    30 Ekim Pazar

    14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

    17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

    20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe : Mustafa Kürşad Filiz

    Süper Lig de 12 nci hafta hakemleri #2

    31 Ekim Pazartesi

    20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

    20.00 Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge


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