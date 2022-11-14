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    Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu

    Süper Lig'in 14. haftasında yine nefesleri kesen mücadeleler oynandı. Sonuçların ardından oluşan puan durumu ve Dünya Kupası sonrası oynanacak 15. hafta programını sizin için derledik.
    • 14.11.2022 - 21:56
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    Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde Dünya Kupası arasına lider olarak giren, 29 puanla Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'yi 27 puanla Galatasaray takip ederken sırasıyla 24 puanla Adana Demirspor, Konyaspor ve Başakşehir, 23 puanla Kayserispor ve Trabzonspor, 22 puanla Beşiktaş zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Düşme hattında ise Ümraniyespor, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankatagücü yer alıyor. İşte 14. hafta sonunda oluşan puan durumu ve Dünya Kupası arasından sonra oynanacak olan 15. haftada yapılacak müsabakalar...

    Süper Lig puan tablosunda son durum

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu #2

    15. haftanın programı

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu #3


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