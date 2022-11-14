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Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu

Süper Lig'in 14. haftasında yine nefesleri kesen mücadeleler oynandı. Sonuçların ardından oluşan puan durumu ve Dünya Kupası sonrası oynanacak 15. hafta programını sizin için derledik.