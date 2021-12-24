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    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:48
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    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    Kasımpaşa - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

    Galatasaray -  Antalyaspor Ali Şansalan

    Giresunspor - Hatayspor Volkan Bayarslan

    Trabzonspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

    Rizespor - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

    Göztepe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Konyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

    Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

    Kayserispor - Sivasspor: Ümit Öztürk

    Süper Lig de 19. haftanın hakemleri #1

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