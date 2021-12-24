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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 12:33
- Güncelleme : 24.12.2021 - 12:48
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Kasımpaşa - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray - Antalyaspor Ali Şansalan
Giresunspor - Hatayspor Volkan Bayarslan
Trabzonspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
Rizespor - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Göztepe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
Kayserispor - Sivasspor: Ümit Öztürk