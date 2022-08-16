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    Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 2.hafta maç sonuçları!

    Süper Lig 2022-2023 sezonu hız kesmeden devam ediyor.İkinci hafta maçlarının sonuçları merak uyandırdı.İşte Süper Lig 2.hafta maç sonuçları!
    • 16.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:34
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    Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 2.hafta maç sonuçları!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ikinci hafta maçları ile devam etti.Zorlu maçların oynandığı ikinci haftada toplam 9 maç oynandı.Kıyasıya mücadelelerin olduğu maçlarda toplam 20 gol atıldı.

    İlk iki hafta sonucunda henüz puanı bulunmayan dört takım bulunuyor.Hatayspor, Fatih Karagümrük,Kasımpaşa ve İstanbulspor puanla tanışamadı.

    İkinci haftada en farklı skora Fenerbahçe imza atarken Galatasaray evinde şok bir yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.

    Futbolseverler ilk hafta oynanan maçları sonuçlarını araştırmaya başladı.Süper Lig'de ikinci hafta oynanan maçların sonuçlarını sizler için derlerdik.İşte 2022-2023 sezonu ikinci hafta maçlarının sonuçları..

    Süper Lig de 2. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 2.hafta maç sonuçları! #1

    Süper Lig 2. hafta sonuçları

    Trabzonspor 1-0 Hatayspor

    Kayserispor 1-0 İstanbulspor

    Adana Demirspor 3-0 Sivasspor

    Galatasaray 0-1 Giresunspor

    Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor

    Gaziantep FK 1-0 Ankaragücü

    Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

    Konyaspor 0-0 Başakşehir

    Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe


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