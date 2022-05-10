Süper Lig 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in en hareketli saatlerinin yaşandığı transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak edenler, "Süper Lig'de 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig 2021-2022 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sona ermeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'un kupayı kaldırması için artık sayılı günler kalırken, diğer takımlar ise yeni sezon planlamasına başladı.

Şampiyon olmak isteyen takımların ilk hedefi yeni futbolcularla güçlü bir kadro kurmak olurken, bazıları ise teknik direktör arayışında olacak.

Yeni futbolcularla yeni sezona hazırlık yapmaya başlayan takımların taraftarları, transfer dönemini merak etmeye başladı.

Bu kapsamda taraftarlar, "Süper Lig'de 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Süper Lig'de 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2021-22 sezonu transfer dönemi 17 Haziran 2021’de başlamış, 9 Eylül 2021’de sona ermişti. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona ermişti.

Şimdi ise gözler Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağına ve transfer döneminin ne zaman açılacağına çevrildi.

Yaz transfer döneminin başlayış ve bitiş tarihleri henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı.