Süper Lig'de 25'inci haftanın hakemleri Süper Lig'de 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor-Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.

İşte haftanın hakemleri:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Giresunspor-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

Antalyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan

Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Ankaragücü-Alanyaspor: Ali Şansalan

Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

İstanbulspor-Sivasspor: Halil Umut Meler