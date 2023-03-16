Süper Lig'de 26'ncı haftanın hakemleri Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanacak. TFF, kritik maçlarda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;

17 Mart Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar

16.00 Sivasspor - Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan