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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Lider Trabzonspor'un Alanyaspor ile yapacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 13:37
12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...
TFF, 28. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA MAÇ YOK
Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta maç verilmedi.
Ankaragücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek
Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Galatasaray-Gaziantep: Alper Ulsoy
Konyaspor-Sivasspor. Halil Umut Meler
Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan