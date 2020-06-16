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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Lider Trabzonspor'un Alanyaspor ile yapacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 13:37
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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

    TFF, 28. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA MAÇ YOK

    Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta maç verilmedi.

    Ankaragücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek
    Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
    Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
    Galatasaray-Gaziantep: Alper Ulsoy
    Konyaspor-Sivasspor. Halil Umut Meler
    Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


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