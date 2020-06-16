Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

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TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Lider Trabzonspor'un Alanyaspor ile yapacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

TFF, 28. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA MAÇ YOK

Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise bu hafta maç verilmedi.

Ankaragücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek

Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Galatasaray-Gaziantep: Alper Ulsoy

Konyaspor-Sivasspor. Halil Umut Meler

Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



