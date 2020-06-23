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    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a görev verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 13:16
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    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    BAŞAKŞEHİR-G.SARAY MAÇI ALİ PALABIYIK'IN

    Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

    Beşiktaş-Konyaspor: Zorbay Küçük
    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
    Trabzonspor-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
    Sivasspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
    Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri #2

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