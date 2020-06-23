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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a görev verildi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 13:16
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
BAŞAKŞEHİR-G.SARAY MAÇI ALİ PALABIYIK'IN
Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.
Beşiktaş-Konyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
Trabzonspor-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen
Sivasspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
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