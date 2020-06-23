Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a görev verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

BAŞAKŞEHİR-G.SARAY MAÇI ALİ PALABIYIK'IN

Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

Beşiktaş-Konyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

Trabzonspor-Ankaragücü: Abdülkadir Bitigen

Sivasspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

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