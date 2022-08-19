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    Süper Lig'de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak?

    Süper Lig 2022-2023 sezonu 3. hafta maçları ile heyecana devam ediyor.Bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte cevabı..
    • 19.08.2022 - 12:31
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    Süper Lig'de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek.Futbolseverler haftasonu oynanacak olan maçları merak etmeye başladı.

    İlk iki haftası bol gollü ve çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak?

    Futbola doymak isteyenlerin yakından takip ettiği Süper Lig'in ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor iki maçınıda kazanarak 6 puana ulaştı.

    Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan takımlar ise Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor oldu.Bu hafta oynanacak maçlar merak konusu oldu.

    Süper Lig de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak? #1

    İşte Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçlar..

    19 Ağustos Cuma

    Ümraniyespor - Galatasaray

    20 Ağustos Cumartesi

    Giresunspor - Kasımpaşa

    Hatayspor - Gaziantep FK

    Antalyaspor - Trabzonspor

    21 Ağustos Pazar

    Başakşehir - Kayserispor

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük

    22 Ağustos Pazartesi

    İstanbulspor - Konyaspor

    Sivasspor - Alanyaspor

    Fenerbahçe - Adana Demirspor


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