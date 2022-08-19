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- Süper Lig'de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak?
- 19.08.2022 - 12:31
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek.Futbolseverler haftasonu oynanacak olan maçları merak etmeye başladı.
İlk iki haftası bol gollü ve çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Futbola doymak isteyenlerin yakından takip ettiği Süper Lig'in ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor iki maçınıda kazanarak 6 puana ulaştı.
Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan takımlar ise Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor oldu.Bu hafta oynanacak maçlar merak konusu oldu.
İşte Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçlar..
19 Ağustos Cuma
Ümraniyespor - Galatasaray
20 Ağustos Cumartesi
Giresunspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Gaziantep FK
Antalyaspor - Trabzonspor
21 Ağustos Pazar
Başakşehir - Kayserispor
Beşiktaş - Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi
İstanbulspor - Konyaspor
Sivasspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor