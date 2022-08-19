Süper Lig'de 3. haftanın maç programı! Bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 2022-2023 sezonu 3. hafta maçları ile heyecana devam ediyor.Bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte cevabı..

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek.Futbolseverler haftasonu oynanacak olan maçları merak etmeye başladı.

İlk iki haftası bol gollü ve çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de birbirinden keyifli maçlar oynanıyor.Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Futbola doymak isteyenlerin yakından takip ettiği Süper Lig'in ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor iki maçınıda kazanarak 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan takımlar ise Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor oldu.Bu hafta oynanacak maçlar merak konusu oldu.

İşte Süper Lig'de 3. hafta oynanacak maçlar..

19 Ağustos Cuma

Ümraniyespor - Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi

Giresunspor - Kasımpaşa

Hatayspor - Gaziantep FK

Antalyaspor - Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

Başakşehir - Kayserispor

Beşiktaş - Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

İstanbulspor - Konyaspor

Sivasspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor