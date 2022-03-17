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    Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?

    Süper Lig'de heyecan dolu 30. hafta maçları başlarken, hangi hakemlerin düdük çalacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 15:00
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    Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?

    Süper Lig'de lider Trabzonspor'un önderliğinde şampiyonluk için zaman daralırken, karşılaşmaların heyecanı ise artmaya başladı.

    3 büyüklerin şampiyonluk yarışında geride kaldığı Süper Lig'de hakem konusu ise uzun zamandır tartışmalı...

    MHK'nin geçtiğimiz günlerde bazı hakemleri liste dışı bırakmasının etkileri sürerken, bu haftanın hakemleri merak edilmeye başladı.

    Futbolseverler hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek için, "Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu? İşte yanıtı...

    SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN HAKEMLERİ

    üper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 30. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

    18 MART CUMA

    20.00 Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

    20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Kadir Sağlam

    19 MART CUMARTESİ

    13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

    16.00 Göztepe-Alanyaspor: Zorbay Küçük

    16.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Beşiktaş-Hatayspor: Yasin Kol

    20 MART PAZAR

    13.30 Antalyaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

    13.30 Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan

    16.00 Gaziantep-Galatasaray: Arda Kardeşler

    19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler

    Süper Lig de 30. hafta hakemleri belli oldu mu? #1


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