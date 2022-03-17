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- Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?
Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 15:00
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un önderliğinde şampiyonluk için zaman daralırken, karşılaşmaların heyecanı ise artmaya başladı.
3 büyüklerin şampiyonluk yarışında geride kaldığı Süper Lig'de hakem konusu ise uzun zamandır tartışmalı...
MHK'nin geçtiğimiz günlerde bazı hakemleri liste dışı bırakmasının etkileri sürerken, bu haftanın hakemleri merak edilmeye başladı.
Futbolseverler hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek için, "Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu? İşte yanıtı...
SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN HAKEMLERİ
üper Lig'in 30. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 30. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
18 MART CUMA
20.00 Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor: Kadir Sağlam
19 MART CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe-Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Hatayspor: Yasin Kol
20 MART PAZAR
13.30 Antalyaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halil Umut Meler