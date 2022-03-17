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Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'de heyecan dolu 30. hafta maçları başlarken, hangi hakemlerin düdük çalacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?