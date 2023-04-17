Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

18 Nisan Salı:

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor - Ali Şansalan

20.30 Alanyaspor - Galatasaray - Abdülkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa - Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor - Yiğit Arslan

20.30 Konyaspor-Adana Demirspor - Sarper Barış Saka

20.30 Başakşehir - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 Ankaragücü - Giresunspor - Halil Umut Meler

20.30 Sivasspor - Trabzonspor - Bahattin Şimşek

NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.