Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Giresunspor-Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Antalyaspor-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen