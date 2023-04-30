Süper Lig'de 32. hafta puan durumu ve 33. hafta fikstürü Süper Lig'in 32. haftası tek maç dışında sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan bu haftada Beşiktaş'ın Galatasaray'ı derbi mücadelesinde yenmesiyle zirve yarışı iyice karıştı.

2022-2023 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor.

Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak olan İstanbulspor-Giresunspor mücadelesiyle tamamlanacak.

Bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de zirve yarışında büyük bir heyecan yaşandı.

Fenerbahçe deplasmanda galip geldi

Lider Galatasaray'ı takipte olan lig ikincisi Fenerbahçe 32. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazandı

Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Galatasaray 20. dakikada Mauro Icardi ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş etkili oyunuyla Galatasaray ağlarını 35'te Saiss, 58'de Hadziahmetovic ve 90+3'te Aboubakar ile sarstı.

Süper Lig'de son durum

İşte 32. haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve 33. haftanın programı: