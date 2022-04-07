Süper Lig'de 32. haftanın fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig'de 32. haftanın fikstürü belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının başlamasına artık sayılı saatler kalırken, oynanacak maçların zamanları merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de haftanın fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu kapatmaya artık sayılı günler kalırken, puan tablosu ise netleşmeye başladı.

Küme düşme hattında olan takımların netleşmeye başladığı şu günlerde Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmeyi bekliyor.

Farklı bir sezon geçen Süper Lig'de üç büyükler, uzun bir süre Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Son zamanlarda Fenerbahçe çıkışa geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ise henüz o çıkışı gösteremedi.

Bu hafta oynanacak maçlar ligin bitimine az bir süre kala puan tablosu için yine önemli olurken, 32. haftanın karşılaşmaları merak ediliyor.

Bu hafta gözler derbiye çevrildi ancak diğer maçları kaçırmak istemeyenler, "Süper Lig'de haftanın fikstürü belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de haftanın fikstürü belli oldu mu? İşte detayı...

Süper Lig'de haftanın fikstürü

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)