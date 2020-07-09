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    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 11:46
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    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu, 32. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

    Ankaragücü-Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
    Fenerbahçe-Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
    Malatyaspor-Beşiktaş (Fırat Aydınus)
    Konyaspor-Başakşehir (Cüneyt Çakır)
    Denizlispor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri #1

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