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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 11:46
Süper Lig'de heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, 32. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Ankaragücü-Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
Fenerbahçe-Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
Malatyaspor-Beşiktaş (Fırat Aydınus)
Konyaspor-Başakşehir (Cüneyt Çakır)
Denizlispor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
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