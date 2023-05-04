Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken şampiyonluk heyecanı devam ediyor.

33. haftası başlayacak olan ligde müsabakaları yönetecek olan hakemler dijital atamayla belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir."