Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken şampiyonluk heyecanı devam ediyor.
33. haftası başlayacak olan ligde müsabakaları yönetecek olan hakemler dijital atamayla belirlendi.
"Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir"
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir."
İşte haftanın hakemleri:
Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek
Ümraniyespor - Sivasspor: Burak Şeker
Konyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Ankaragücü: Erkan Özdamar
Galatasaray - Başakşehir: Halil Umut Meler