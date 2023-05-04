Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu

Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken şampiyonluk heyecanı devam ediyor.

33. haftası başlayacak olan ligde müsabakaları yönetecek olan hakemler dijital atamayla belirlendi.

"Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir"

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir."

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu

İşte haftanın hakemleri:

Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Ümraniyespor - Sivasspor: Burak Şeker

Konyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Ankaragücü: Erkan Özdamar

Galatasaray - Başakşehir: Halil Umut Meler

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri duyuruldu