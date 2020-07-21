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    Süper Lig'de 34. haftanın programı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Şampiyon Başakşehir'in maçı pazar günü oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 11:41
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    Süper Lig'de 34. haftanın programı

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona eriyor...

    Başakşehir'in şampiyon olarak tamamladığı sezonda hafta sonu ligin son maçları oynanacak.

    TFF, resmi internet sitesinden haftanın programını açıkladı.

    Cuma 21.00 Antalyaspor-Galatasaray

    Cumartesi 21.00 Denizlispor-Ankaragücü
    Cumartesi 21.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep
    Cumartesi 21.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor
    Cumartesi 21.00 Göztepe-Sivasspor
    Cumartesi 21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
    Cumartesi 21.00 Kayserispor-Trabzonspor
    Cumartesi 21.00 Konyaspor-Alanyaspor

    Pazar 17.00 Kasımpaşa-Başakşehir

    Süper Lig'de 34. haftanın programı #1

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