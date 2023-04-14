Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları açıklandı

28 haftası geride kalan ve Galatasaray'ın lider olarak devam ettiği Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın fikstürü açıklandı.

Süper Lig'in 34. haftasındaki - karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle maçlar ertelendi

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanması gereken 34. hafta müsabakaları 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacaktır.

Karşılaşma programları şöyle:

Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları açıklandı