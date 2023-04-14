Süper Lig'de 34. ve 35. hafta programları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarına ilişkin fikstürü duyurdu.

28 haftası geride kalan ve Galatasaray'ın lider olarak devam ettiği Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın fikstürü açıklandı.

Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle maçlar ertelendi

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanması gereken 34. hafta müsabakaları 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacaktır.

Karşılaşma programları şöyle: