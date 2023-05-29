Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri

Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü maçında, Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta, Zorbay Küçük görev alacak.
İşte haftanın hakemleri:
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan