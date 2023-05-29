Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri

Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü maçında, Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta, Zorbay Küçük görev alacak.

İşte haftanın hakemleri:

Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan